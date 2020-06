En Santa Marta, mujer afro denuncia ataques racistas en redes sociales

En el departamento del Magdalena y la región Caribe aún persiste la discriminación para la población afrodescendiente. El caso reciente sucedió en Santa Marta con una mujer identificada como Yelitza Guerra, quien fue víctima de ataque verbal racista y xenofóbico por un hombre del interior del país.

"Fui víctima de un acto de racismo y de xenofobia de parte del Juan Carlos Sandoval, como sucede con muchas personas que hay en Colombia (…) hago esta denuncia pública para que mis hermanos afrodescendientes se den cuenta que aún existen personas racistas como ese señor. También hago un llamado a todas las mujeres que están en mi posición a que no callen porque no hay derecho que nos traten de esa manera", dijo Guerra.

La agresión verbal fue a través de las plataformas digitales, desde donde Juan Carlos Sandoval, al parecer, le envío un audio con palabras discriminatorias, racistas y xenofóbicas.

“El contexto del hecho es el siguiente. Tuve una discrepancia familiar con mi esposo en la medida que mi hijo quedó involucrado, pero de repente aparece este señor Juan Carlos Sandoval y sin tener razones se involucró en la dificultad y comenzó agredirme sin justa causa", relató Yelitza Guerra.

Según la denunciante, el hombre utilizó calificativos como “bastarda negra" y "raza maldita", lo que le generó indignación, pero también “la hace más fuerte porque se siente orgullosa de ser negra”.

La familia de Yelitza Guerra y hasta entidades nacionales como el Ministerio del Interior están ayudándola a denunciar penalmente a Juan Carlos Sandoval, quien está desaparecido.

"Estoy preocupada por mí y todos los afrodescendiente, porque ese señor es una amenaza", es el mensaje final de Yelitza Guerra.