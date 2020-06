Declaran nula la elección de diputado de la Asamblea de Norte de Santander

El tribunal administrativo de Norte de Santander declaró la nulidad de la elección del diputado de la Asamblea, Luis Alberto Otero Landinez.

El electo diputado se encontraba inhabilitado para aspirar a los pasados comicios electorales, tomando en cuenta que su hijo Carlos Alberto Otero Berbesí, fue avalado e inscrito como candidato al Concejo de Bochalema, cargo que ganó y actualmente ocupa.

El diputado del partido Centro Democrático le contó a Caracol Radio que interpondrá un recurso de apelación buscando que sea resuelto por la sección quinta del Consejo de Estado.

Le puede interesar: Transporte público inconforme con modificaciones del pico y placa

“El Consejo Nacional Electoral le dijo a mucha gente, usted no se puede inscribir, no puede participar como candidato. A mí nunca me dijeron eso. Tanto mi hijo como yo pasamos las inscripciones y ellos no le dijeron a nadie usted no puede participar por el mismo partido. Una cosa es la Asamblea y otra cosa es el Concejo. Yo voy a apelar y sigo siendo asambleísta hasta que llegue el otro fallo”, dijo el diputado.

Reiteró que no dejará sus funciones hasta que no sea notificado y continuará en su trabajo buscando la aprobación de proyectos agrícolas para los campesinos de esta región.