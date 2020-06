"No sé cómo me contagié": Hombre con COVID-19 en Barbosa

Se trata de Fabián Nárvaez un hombre de 32 años oriundo de Barbosa, a quien se le notificó que es el primer caso positivo de Coronavirus en el municipio. Tras presentar los síntomas fue sometido al examen PCR.

Crean aplicación para reportar negocios que violen medidas sanitarias

El hombre asegura que no sabe como contrajo el virus ya que estaba manejando los protocolos de bioseguridad, no tuvo contacto con ningún extranjero, y tampoco ha salido del municipio "lo preocupante es que no sé como me pude contagiar, yo salía a ganarme el pan como todos los días con tapabocas. Esto lo que explica es que el virus ya está, que hay gente asintomática".

Le puede interesar: Fundación donará bicicletas para trabajadores de la salud discriminados

Dijo Nárvaez que se encuentra en su casa aislado y en buenas condiciones de salud, reprochó los señalamientos a los que ha sido sometido por tener el virus.

Le puede interesar: Funcionaria de la Personería denuncia presiones para reversar la nómina

"Me parece reprochable que haya gente que me esté juzgando me esté señalando como si yo hubiera salido a buscar el virus. No he ido ni a China, ni a Cite he ido", dijo el hombre.