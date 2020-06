Haciamiento de migrantes en la frontera

En Villa del Rosario un grueso número de extranjeros buscan cruzar hacia su país a través del puente internacional Simón Bolívar, las autoridades venezolanas no permiten su ingreso.

El hacinamiento es evidenciado entre las más de mil personas que hoy sin alimentos, sin donde dormir y con precarias condiciones solicitan asistencia.

Cristofer Piña es uno de estos venezolanos que luego de una larga travesía llegó a Cúcuta y dijo a Caracol Radio que “hoy no tenemos nada, con una mano adelante y otra atrás estamos esperando qué hacer en Cúcuta, pero lo más probable es que regresemos a pie a Bogotá nuevamente porque llevamos casi una semana aquí y en Venezuela no nos autorizan la entrada”, explicó.

Le puede interesar: Tecnología de punta para controlar aforo en centros comerciales de Cúcuta

Dayana Maldonado, es otra de las extranjeras que permanece con sus maletas en inmediaciones de la estructura binacional y contó que “en Bogotá yo vendía algunas cosas en la calle antes de la pandemia, luego me quede encerrada por casi dos meses y no podía aguantar más hambre, me tocó venirme a píe. Ahora la frontera está más que cerrada y no me dejan pasar, llevo tres días aquí pidiendo volver al país que me vio nacer y me rechazan”.

Algunos han decidido pasar por los pasos irregulares, pero ya se anunció la captura y judicialización por parte de la Guardia Venezolana a quienes sean encontrados realizando esta práctica.