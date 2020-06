Tecnología de punta para controlar aforo en centros comerciales de Cúcuta

Después del anuncio del Gobierno Nacional de reactivar la economía y permitir la apertura gradual de los centros comerciales en todo el país, los administradores de estos establecimientos de grandes superficies han comenzado a establecer las medidas.

Entre los requisitos fundamentales que se han pedido para este proceso está, controlar el aforo de personas que pueden permanecer en estos centros comerciales, y así conservar el distanciamiento social que evite la propagación del Coronavirus.

Tomas Balaguera, Director de Comunicaciones del Centro Comercial La Estrella en el centro de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que para esta directriz se utilizará tecnología de punta que ayude a ser muy estricto el ingreso a los establecimientos.

“Ya no va a poder haber gente como conocíamos en años anteriores y nos vamos a tener que acostumbrar a esto poco a poco, además el centro comercial va a implementar un sistema de última tecnología para ir midiendo el aforo de las personas, es un software que nos permite ir midiendo con el ingreso de la cédula y con el tamaño que tenemos sabremos el porcentaje de gente adentro, la persona encargada no va a permitir más ingreso hasta que no baje el aforo por que la maquina lo dirá, es decir que cuando los clientes salgan también deben mostrar su cédula. Es un programa de computador interno conectado a tabletas y a un punto central, y de allí saldrá el informe diario que se debe presentar a la Alcaldía sobre el ingreso de personas”, dijo el vocero.

Se ha reiterado que el resto de medidas de bioseguridad establecidas como es el uso de tapabocas y geles antibacteriales con alcohol también estarán presentes, además de ser obligatorio este distanciamiento social durante las compras que realicen las personas.