Ruta tres del Megabús reinició operaciones en Pereira

A partir del viernes 29 de mayo el Megabús retomó, nuevamente, la troncal 3 que había sido suspendida desde hace más de un mes debido a las medidas adoptadas a nivel nacional; sin embargo, luego de varios análisis en Pereira se decidió poner en marcha esa ruta que recorre la ciudad porque hay mucho flujo de pasajeros.

El gerente de Megabús S.A., Darío Acosta, explicó que, en esta época de pandemia, la hora pico ya no solo va hasta las 8:00 a.m., ahora se extiende hasta las 9:30 a.m.; por eso, se tendrán las siguientes frecuencias:

En hora pico, la ruta 1 pasará cada 8 minutos, la ruta 2 cada 6 minutos y la ruta 3 cada 10 minutos; en hora valle, la ruta 1 y la ruta 3 pasarán cada 18 minutos y la ruta 2 cada 16 minutos.

Es importante resaltar que el horario de cierre de las operaciones se mantiene a las 8:00 p.m. para las rutas articuladas y a las 8:30 p.m. para las rutas alimentadoras.