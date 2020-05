El horario para los ciclistas recreativos de Armenia se podría extender

Ante una solicitud realizada por los ciclistas recreativos de la capital quindiana donde manifestaban que el horario actual para realizar ejercicio no era suficiente, desde la administración municipal buscarían ampliar el mismo.

Y es que en diálogo con Caracol Radio, el secretario de gobierno de la ciudad, Javier Ramírez, manifestó que esta solicitud se evaluó en el comité de seguridad en el que se decidió ampliar el horario que sería de 5:00 a.m. a 8:00 a.m., recordemos que actualmente es de 6:00 a.m. a 7:00 a.m. Se espera que finalizando semana se conozcan los detalles del decreto con esta decisión.

El secretario también manifestó que hay zonas específicas donde se generan más comparendos que son los barrios periféricos de la ciudad donde la comunidad no acata las normas. Agregó que frente a la posibilidad de levantar el pico y cédula a partir del 1 de junio dependerá de que no incrementen los casos de COVID-19.

Finalmente, el funcionario resaltó que hay reducción de varios delitos en el marco de la contingencia.