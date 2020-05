Catalina Roldán, abogada Especialista en derecho administrativo, explicó en Medellín Hoy Por Hoy los motivos que la llevaron a instaurar una tutela contra el municipio, por considerar que la plataforma “Medellín Me Cuida” obliga a la ciudadanía a suministrar datos innecesarios para retomar las actividades laborales, como su número de celular, su dirección y profesión.

"Cuando ingreso a la plataforma de "Medellín Me Cuida", verifico una serie de requisitos que me pide para ingresar y pedir un permiso de trabajo, que veo que no son necesarios. Decido no llenarlos y ponerle una tutela al municipio por la violación de derechos fundamentales a la intimidad, el habeas data y al trabajo. Al final me doy cuenta de que estos datos van a ser públicos y me pregunto cuál va a ser la finalidad de la Alcaldía con ellos", afirmó.

El juez que conoció la tutela estableció que este proceso de inscripción en la plataforma vulnera esos derechos. Por tal motivo, falló a favor de la ciudadana.

"En la parte resolutiva, el juez le dice a la Alcaldía que me deje inscribir con nombre, cédula y datos que sean necesarios. Exhorta a esta entidad a que, en ningún caso, vuelva a incurrir en la conducta que permitió esta tutela".

Además, la abogada resaltó que la resolución del juez no solo la ampara a ella, sino a toda la ciudadanía, por lo que la plataforma debería ser modificada, pero hasta el momento, continúa solicitando los mismos datos a los habitantes de la ciudad.

"El juez ampara a todos los ciudadanos, no lo hace de una manera individual, sino de una manera extensiva. Si el municipio no lo hace, incurrirá en sanciones por el desacato. El día de hoy presentaré el oficio a la Alcaldía por el incumplimiento a la tutela", concluyó.

En días anteriores, la Alcaldía envió la respuesta del fallo afirmando que dan cumplimiento a este, en el sentido de solicitarle a la demandante “los datos de identificación personal y laboral necesarios, así como aquellos que atañen a su condición médica, pues estos guardan relación directa con la finalidad legítima de este ente municipal tendiente a mitigar el contagio general”.

Pero la abogada insistió que en el fallo dice claramente que “en ningún caso vuelva a incurrir en la conducta que permitió esta acción de tutela”, por lo que las exigencias dictadas por el juez no solo aplicarían para ella, sino para toda la ciudadanía.

Caracol Radio Medellín conoció la respuesta de la ciudadana: