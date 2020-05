Familiares de auxiliar muerto en estación de policía reclaman respuestas

La familia Naranjo Urina pasa su momento más triste luego de la muerte de su hijo menor de 18 años Andrés Yahir Naranjo Urbina. El joven se encontraba como auxiliar en la estación de policía de Gramalote cuando fue reportado como muerto en circunstancias que aún no están claras, según sus seres queridos.

El último recuerdo de sus padres es un mensaje de Whatsapp donde el joven advertía que estaba bien, había recibido un par de zapatos que había comprado y unas horas antes a su muerte había participación en una pequeña reunión.

Las primeras versiones hablan de un presunto suicidio, un hecho que no es bien recibido por sus familiares. Pedro Antonio Naranjo padre Andrés indicó que “a nosotros nos parece raro que el ingrese a la oficina de un superior de él, usa el arma y se dispara. No le encuentro lógica, hay muchas inconsistencias. No sabemos qué ocurrió. Él estaba prestando guardia”.

Pidió a la comisión encargada de avanzar en las indagaciones logre esclarecer lo ocurrido en el menor tiempo posible.