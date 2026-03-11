Cuatro homicidios sacuden el área metropolitana de Cúcuta

Norte de Santander.

Una jornada violenta se registró este martes en el área metropolitana de Cúcuta, donde en menos de seis horas se reportaron cuatro homicidios con arma de fuego en hechos ocurridos en Villa del Rosario y Los Patios.

El primer caso se registró hacia las 12:05 del mediodía en el barrio Cordialidad de Los Patios, dentro del restaurante El Sazón de Stella.

Según el reporte de las autoridades, un hombre armado llegó hasta el establecimiento y le disparó en una ocasión en el pecho a un ciudadano que se encontraba sentado en el lugar.

La víctima fue identificada como José Alfredo Muñoz Quiroga, colombiano de 56 años, quien fue trasladado de urgencia a la clínica La Samaritana, pero llegó sin signos vitales. De acuerdo con versiones de la comunidad, el agresor habría intentado cometer un hurto y, al parecer, el hombre se opuso al robo, por lo que el delincuente le disparó. El atacante habría huido en una motocicleta negra marca AKT.

Horas más tarde, hacia las 5:28 de la tarde, se registró otro ataque armado en Villa del Rosario, en la calle 10C con carrera 2, diagonal al conjunto Laureles.

Según información entregada por testigos, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta blanca con placas venezolanas llegaron hasta una vivienda y, sin mediar palabra, dispararon contra Germán Augusto Lozano Hoyos, quien se encontraba dentro de su residencia.

El hombre fue trasladado a un centro médico, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades indicaron que presentaba dos impactos de bala en la cabeza.

Minutos después, sobre las 6:06 de la tarde, se reportó un doble homicidio en la carrera 15 con calle 2 del barrio San Gregorio, también en Villa del Rosario.

Al llegar al lugar, las patrullas de Policía encontraron los cuerpos sin vida de Jesús Daniel González Barreto y José Alejandro Arteaga Castellanos, quienes presentaban heridas ocasionadas con arma de fuego.

En la escena quedó una motocicleta negra con placa venezolana, en la que al parecer se movilizaban las víctimas.

Las autoridades señalaron que los tres hechos son materia de investigación y que se adelantan las labores correspondientes para establecer las circunstancias en que ocurrieron los homicidios y dar con los responsables.