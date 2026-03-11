Hable con elPrograma

11 mar 2026 Actualizado 11:17

Cúcuta

Denuncian secuestro de dos jóvenes en el Catatumbo

Se trata de Adrián Ruidiaz Angarita y Junior Danilo Valero Pabón.

Denuncian secuestro de dos jóvenes en el Catatumbo. / Foto: Cortesía.

Denuncian secuestro de dos jóvenes en el Catatumbo. / Foto: Cortesía.
Cúcuta

Norte de Santander.

La preocupación crece entre los habitantes de Tibú, en la región del Catatumbo, tras conocerse la denuncia sobre el presunto secuestro de dos jóvenes en el corregimiento de Campo Dos, un hecho que ha generado alarma en esta zona del departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con la información conocida por la comunidad, los jóvenes Adrián Ruidiaz Angarita y Junior Danilo Valero Pabón habrían sido retenidos el pasado viernes 6 de marzo, en circunstancias que aún son materia de verificación por parte de las autoridades.

Según versiones entregadas por habitantes del sector, el hecho habría sido perpetrado presuntamente por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado que mantiene presencia en varios puntos del Catatumbo.

Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre el paradero de los jóvenes ni sobre su estado de salud.

La situación ha generado preocupación entre familiares, amigos y residentes del sector, quienes advierten que este tipo de hechos continúa afectando la tranquilidad de las comunidades rurales.

Allegados a los jóvenes hicieron un llamado urgente a quienes los mantienen retenidos para que respeten su vida y su integridad, y permitan su pronta liberación.

Asimismo, solicitaron la intervención de las autoridades y de los organismos defensores de derechos humanos para que se adelanten acciones que permitan esclarecer lo ocurrido.

