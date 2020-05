Hoteleros piden salvavidas económico al gobierno

La Asociación de Hoteleros y Sectores Turísticos en Colombia Cotelco ha manifestado la preocupación del sector, frente al anuncio del presidente Iván Duque de no reactivar los vuelos nacionales hasta el mes de junio y los internacionales hasta el mes de septiembre.

Alexander Trujillo presidente Regional de Cotelco el Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que se requieren los recursos para también ayudar a este sector que ha estado afectado por el tiempo de cuarentena.

"Las ayudas no están llegando a nuestras instituciones, nosotros hemos querido mantener nuestras nóminas pero ha sido imposible porque no hemos podido acceder a los créditos, ya que las decisiones que han tomado han sido pocas y nuestro flujo de caja ya se desapareció. En estos momentos tenemos cero ingresos, hay un último decreto que sacó el Gobierno para entregar una parte del salario con respecto al salario mínimo, pero muchos no vamos poder acceder a ellos porque anteriormente ya nos había tocado obligatoriamente tomar medidas drásticas en referencia a la suspensión de contratos, y buscar cómo pagar la seguridad social de nuestros empleados" dijo el vocero del gremio.

Desde el sector a nivel nacional se ha fijado que las pérdidas en todo el país han ascendido a más de 2 billones de pesos en lo que va corrido de este confinamiento obligatorio.