“Estamos llegando a la quiebra y necesitamos apoyo”

Con tapabocas, guantes, guardando las distancias, en sus carros, camionetas, motos y bicicletas, los empresarios denominados de La Ciudad de la Noche recorrieron las calles para ser reconocidos por el gobierno de Manizales y Caldas con el fin de que los apoyen con alternativas y medidas que les permita continuar con sus negocios.

Andrés Fernando Ossa, es propietario de una comercializadora de hielo, señala que sus ventas se redujeron en un 95% y que de esta dependían cuatro trabajos directos, además de otros empleos por prestación de servicios como la encargada de seguridad y salud en el trabajo y quien se encarga de los temas contables, entre otras personas de la cadena productiva.

“En el caso nuestro es muy complejo porque somos fabricantes de hielo y tenemos una infraestructura que ya está lista y preparada solamente para ese tipo de industria; ahora bien, nos han ofrecido alternativas como alquilar frío, pero eso hace que tengamos que enterrar la fábrica de hielo del todo porque no se puede combinar con otros productos.

En mi caso nosotros habíamos solicitado un crédito en Bancoldex, el cual había sido aprobado antes de la pandemia, pero en este momento estamos muy perjudicados porque no podemos pagar la cuota que se nos otorgó, no hemos pagado ni la primera cuota y ya no tenemos como pagarla”.

Aunque el negocio de Víctor Álvarez, es muy diferente pues tiene una cafetería en el centro de Manizales, la situación termina siendo similar. Cuenta que de su local dependían tres personas y que ha seguido pagándoles su salario porque no puede dejarlos desprotegidos.

“Sabemos que nos cerraron y que tenemos que pagar la renta, los servicios, todo normal, no tenemos conocimiento de ninguna ayuda del estado y mucho menos de la administración municipal, que no sé qué está haciendo el señor alcalde, que saca medidas a última hora como lo de las bicicletas y a nosotros nos tiene locos… Estamos es mirando qué va a pasar con estos centros nocturnos, con los restaurantes, con las cafeterías porque no sabemos nada”.

Por su parte Walter Sánchez, comerciante del sector de La Plaza de Toros dice que solo los costos fijos de su establecimiento han superado los 25 millones de pesos y que de su empresa dependen ocho empleados directos y más de 25 indirectos.

“Queremos sentar una voz más que de protesta, de auxilio porque nuestros establecimientos de comercio están pasando por una difícil situación, venimos desde el 16 de marzo con las puertas cerradas, no hemos podido generar ninguna otra actividad debido a que la característica de nuestro negocio no lo permite, no podemos hacer fiestas a domicilio, entonces lo que nosotros estamos solicitando es que haya un apoyo no solamente del gobierno, no solamente de los entes del municipio, sino de los propietarios de los establecimientos comerciales quienes en algunos casos han negociado el canon de arrendamiento, pero en otros casos no lo hacen y estos oscilan entre los 5 y 10 millones de pesos.

Entendemos que aunque ellos también viven de esto, deben acomodarse a lo que nos está pasando a todos y es que no estamos generando ingresos por ende la situación se nos complica; adicional a esto los servicios públicos están llegando con total normalidad, no tenemos ningún auxilio y para completar, nuestros empleados y las personas que dependen de nosotros, pues no los podemos dejar a la deriva”.

De esta manera los comerciantes, que se han denominado de La Ciudad de la Noche, esperan encontrar eco del gobierno local para buscar alternativas, llegar a acuerdos y encontrar acciones que les permita mantener sus negocios mientras se da paso a la reapertura de ellos.

