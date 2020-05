Docentes en Norte de Santander apoyan medida de no regresar a aulas

El Gobierno Nacional anunció que en los meses de junio y julio los estudiantes continuarán en las casas, y a partir del mes de agosto las clases serán con preespecialidad y trabajos para hacer en las viviendas.

Ante esto los docentes en Norte de Santander han indicado que es la decisión más acertada por el momento, debido a los cuidados que se deben mantener por el contagio del coronavirus en todo el país.

Hugo Cárdenas quién pertenece al sindicato de docentes en el departamento Asinort, le dijo a Caracol Radio que es importante socializar esta medida durante las próximas semanas.

Lea también: Dos nuevos casos de Coronavirus en la frontera

"Muy complicado el tema de la bioseguridad, es un foco muy difícil de controlar con este problema de la pandemia, yo creo que en estos dos meses hay que intentar una conversación directa con las autoridades y hacer consensos que permitan ir mirando cuáles serían las medidas, nosotros todavía no vemos ninguna garantía desde el punto de vista de que las instituciones van a tener las condiciones efectivas de bioseguridad, muchos padres de familias no están en disposición de enviar los niños porque no tienen estas garantías y son la salud y la vida de los estudiantes", dijo el funcionario.

En Norte de Santander son más de 250.000 alumnos los que están inscritos en el sistema educativo público, y que deberán esperar hasta el mes de agosto para regresar a las aulas de clases