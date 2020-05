Ya está disponible el segundo pago de devolución del IVA en Barranquilla

Para mitigar el impacto económico de la pandemia de COVID-19, la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación y la Alcaldía Distrital, a través de la Secretaría de Gestión Social, iniciaron desde hoy jueves 21 de mayo el segundo pago de la compensación del IVA, que en Barranquilla recibirán 19.175 beneficiarios.



Los beneficiarios son 15.672 adultos mayores priorizados y 3.503 familias en situación de vulnerabilidad, quienes reciben una transferencia monetaria de $75.000 destinados a cubrir necesidades urgentes.



La compensación del IVA es una medida de apoyo económico para los hogares más pobres y está dirigida a la población más vulnerable de Familias en Acción y a la lista de los priorizados de Colombia Mayor; es decir, aquellos adultos mayores que a la fecha no hacen parte de este programa, pero están inscritos y en lista de espera para recibir el subsidio.



Quienes se encuentren en estos grupos y deseen saber si recibirán la compensación del IVA, deben consultar con su número de cédula en el enlace https://www.barranquilla.gov.co/gestionsocial/consulta-gestion-social/2-pago-de-compensacion-de-iva-familias-en-accion-y-priorizados-de-colombia-mayor.



Familias en Acción



Los titulares de Familias en Acción del Distrito que al consultarse hayan verificado que son beneficiarios de la compensación del IVA, pueden cobrarla a través de Daviplata siguiendo estos pasos:

1. Activar Daviplata.

2. Esperar la confirmación con la fecha de abono en Daviplata.

3. Retirar el dinero en cualquier cajero Davivienda.

4. Si el titular realiza el cobro por giro, puede consultar los puntos de pago Efecty en el enlace https://www.barranquilla.gov.co/devolucion-del-iva-puntos-efecty-para-pago-por-giro-familias-en-accion.



Adultos mayores



Para el caso de los adultos mayores priorizados en la base de datos del Distrito, que al consultarse hayan salido como beneficiados, deben acercarse al punto Efecty más cercano a su vivienda a reclamar el incentivo, rigiéndose por el ‘pico y cédula’ vigente en Barranquilla.



En el siguiente enlace se relacionan los puntos Efecty en los que se pueden hacer efectivos los incentivos: https://www.barranquilla.gov.co/devolucion-del-iva-puntos-de-pago-efecty-priorizados-colombia-mayor



‘Pico y cédula’



Día Fecha Último dígito de la cédula

Jueves 21 de mayo 4-5

Viernes 22 de mayo 6-7

Sábado 23 de mayo 8-9

Domingo 24 de mayo 0-1

Lunes 25 de mayo 2-3



Cobro por terceros



En el caso de los adultos mayores priorizados, un tercero puede realizar su cobro teniendo en cuenta lo siguiente:



1. Llevar la autorización firmada o con huella del beneficiario. Esta autorización debe estar dirigida a Efecty y en ella se debe indicar que pertenece al programa de compensación del IVA y que autoriza al tercero a cobrar.

2. Cédula del beneficiario.

3. Cédula del tercero y fotocopia de la misma.



Medidas de bioseguridad



Los beneficiarios de este programa deben tener en cuenta las medidas de bioseguridad, para minimizar el riesgo de contagio:

1. Ponte el tapabocas sobre nariz y boca.

2. Lávate las manos.

3. No te le pegues a nadie.

4. No asistir con niños o acompañantes, el titular debe acercarse solo a retirar el incentivo.

5. Usar los recursos para asegurar las necesidades de alimentación de su familia en el periodo de la cuarentena.



La Secretaría de Gestión Social ha dispuesto los siguientes canales de comunicación para quienes deseen recibir mayor información:

Correo: zcorrea@barranquilla.gov.co

Línea nacional DNP: 018000121221

http://devolucioniva.dnp.gov.co.