Horóscopo HOY del profesor Salomón:signos que encontrarán trabajo antes de diciembre

El tarot es comúnmente asociado con la lectura de cartas, también se utiliza como una herramienta para la reflexión personal y el desarrollo espiritual. En la lectura del Profesor Salmón, afirma que algunos signos encontrarán trabajo antes de finalizar este mes. Además, estas predicciones lo ayudarán a obtener claridad sobre sus dudas, emociones y decisiones, proporcionando una visión más profunda de su situación actual.

El 18 es una fecha que significa gran poder, ya que su composición numérica, con el 1 que simboliza el liderazgo y el 8 que representa la infinita prosperidad, al sumarse da 9, que es el número de la transformación. Las personas nacidas en esta fecha se caracterizan por ser creativas, ambiciosas y muy inteligentes.

Como recomendación para hoy, el profesor Salomón sugiere prender una vela de color blanco y diga: “que se ilumine mi nuevo camino en prosperidad, salud, amor y riqueza”. El color del día es el verde de esperanza y el número de la suerte es el 9804. Por último, otra recomendación para llamar toda la buena energía y fuerza, coloque canela en polvo dentro de sus zapatos en cualquier hora del día.

Horóscopo de HOY

Aries:

Todo lo relacionado con el ámbito económico traerá buenas noticias, ya sea para crear alianzas o sociedades con nuevas personas. Si tiene un negocio, este se verá favorecido con noticias positivas.

En el amor, también será una semana importante. Ya sea para definir, aclarar o fortalecer una relación, esta semana será clave, ya sea que esté soltero o en pareja.

Las cartas indican que viene una buena recuperación, donde todos los aspectos de su vida se verán favorecidos.

Número de la suerte: 4077

Leo:

Tenga cuidado con su salud, especialmente con la circulación y el corazón. Preste atención y realice un chequeo médico. Quienes están buscando trabajo o una oportunidad para mejorar en este ámbito verán definiciones importantes a su favor esta semana.

Recuerde que el amor es esencial en la vida. Mire qué cosas debe corregir o mejorar en su relación, ya que cuando el amor no está bien, todo lo demás también se ve afectado.

Número de la suerte: 9950

Sagitario:

Hay un nuevo camino que debe tomar en este momento. No se resista a los cambios, si es necesario hacer ajustes, hágalo. No se apegue a nada, ya que todo es pasajero y nada es eterno. La vida siempre lo lleva a donde debe estar y a adaptarse a nuevos horizontes.

La rueda de la fortuna le traerá agradables sorpresas en salud, dinero y amor, con nuevas oportunidades, bendiciones y estabilidad.

Número de la suerte: 2370

Géminis:

Esta semana traerá cosas interesantes, ya que concretará nuevos proyectos. Prepárese para comenzar ciclos nuevos, que requerirán que se adapte a cambios, pero estos serán oportunidades positivas.

Habrá personas que no estarán de acuerdo con algunas de sus decisiones. No intente convencerlas; haga lo que considere correcto. Recuerde que no siempre se puede complacer a todos.

Le llegará una visita o irá a un lugar que le traerá satisfacción y alegría.

Número de la suerte: 3988

Libra:

Tenga cuidado, Libra. Aunque no le están haciendo brujería, sí le están enviando malas energías. Sin embargo, como usted es una persona de fe y oración constante, estas malas energías no podrán afectarlo. Las cartas confirman que hay alguien que intenta verlo mal, pero no se preocupe, no podrán con usted. Podrán sacudirlo, pero usted seguirá adelante, y para dolor de esas personas, le irá mejor de lo que imagina.

Número de la suerte: 0426

Acuario:

Nuevos caminos, horizontes y opciones llegan a su vida. Mire si lo que le llega le conviene, le gusta y es lo que desea. Recuerde que la vida está llena de oportunidades, y debe saber cómo tomar decisiones. Pídale a Dios que lo ilumine.

Quienes buscan trabajo o nuevas oportunidades laborales, las encontrarán antes de terminar el mes. En los juegos de azar, puede recibir una grata sorpresa; la suerte es impredecible y le puede tocar a cualquiera.

Número de la suerte: 1934

Cáncer:

Esta luna, junto con los cambios de Mercurio y Plutón, traerá grandes bendiciones. Sea constante en lo que hace y siga adelante con sus proyectos, porque muchas cosas se darán a su favor.

Deje de lado el mal genio y la desesperación, y empiece a tomar las cosas con calma. Con lágrimas y mal humor no podrá ver las cosas con claridad. Un dinero importante llegará y resolverá varios de sus problemas.

Número de la suerte: 2798

Escorpio:

Siga adelante con sus proyectos. Está en un momento propicio para lograr cosas maravillosas. Recibirá dinero en buena cantidad y, además, se abrirán nuevas oportunidades y situaciones favorables para continuar avanzando.

Número de la suerte: 1538

Piscis:

Las personas de este signo se encuentran en una encrucijada sobre qué hacer. No se deje influenciar por lo que digan los demás. Haga lo que le dicte su corazón, porque, aunque los demás piensen o crean lo que usted siente, solo usted sabe lo que realmente es.

Si tiene papeles de justicia, documentos, firmas o si está esperando una demanda, todo saldrá favorablemente.

En el trabajo, recibirá satisfacción y podrá cumplir con sus objetivos con grandes bendiciones.

Número de la suerte: 5235

Tauro:

Todo lo relacionado con su área laboral mejorará y se activará. Si tiene un trabajo o negocio, recibirá grandes bendiciones y buenos resultados.

El tarot le aconseja no entrar en peleas. Trate de arreglar las situaciones que lo necesitan. Es mejor un mal arreglo que un buen juicio. No se amargue, busque soluciones.

Busque nuevas oportunidades, ya sea un nuevo trabajo, emprendimiento o cambios de proyección. No piense en términos de escasez, cambie su mentalidad y decrételo para recibir esas bendiciones.

Número de la suerte: 1359

Virgo:

No se desespere, las cosas poco a poco se irán solucionando. Luchando, pero con el tiempo mejorarán. Las bendiciones de Dios están con usted en todos los aspectos: salud, dinero y amor. Lo importante es ser constante y cumplir los compromisos que tiene para recibir una gran bendición.

Número de la suerte: 9470

Capricornio:

Buenas cartas llegan para usted, indicándole que vendrán bendiciones a nivel económico. Se solucionarán papeles, aparecerá una herencia o pensión, y recibirán recursos de diferentes fuentes inesperadas.

Sin embargo, hay algo de envidia a su alrededor, así que no cuente sus planes hasta que se materialicen. Lamentablemente, a veces a la gente no le gusta ver a otros progresar. Recuerde que los amigos quieren verlo bien, pero nunca mejor que a ellos. Siga adelante y proyecte su futuro.

Número de la suerte: 1988