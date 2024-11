¿Hasta cuándo se extenderán las lluvias en Colombia? Regiones más afectadas según IDEAM

Colombia, especialmente en las regiones Andina, Pacífica y Caribe, experimenta una temporada de lluvias que típicamente se intensifica entre octubre y diciembre. Esta persistencia de precipitaciones durante los últimos meses se ha acrecentado por una combinación de factores climáticos como los ciclones tropicales o la Oscilación Madden-Julian (MJO), provocada por la variabilidad climática.

Según ha explicado Ghisliane Echeverry, directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las lluvias torrenciales en todo el país no han sido provocadas por el fenómeno de La Niña, pues hasta el momento la predicción exacta de su llegada sigue siendo un desafío. La probabilidad de que La Niña concrete su desarrollo entre los días que restan de noviembre o el mes de diciembre es del 57%, de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, sigla en inglés):

“El único fenómeno que no está presente, es el fenómeno de La Niña que aún no se consolida y, por tanto, no podemos asociar de ninguna manera estas lluvias a la Niña”.

Mientras se consolida este fenómeno, los pronósticos del IDEAM indican que las lluvias podrían extenderse hasta enero de 2025, particularmente en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, en las que se ubican justamente La Guajira, Bogotá y Chocó, zonas priorizadas por el Gobierno Nacional en medio de la declaratoria de desastre, que se extenderá por 12 meses, por inundaciones, desbordamientos y deslizamientos a causa de las lluvias torrenciales.

¿Hasta cuándo persistirán las lluvias?

Conforme a lo dicho por la directora de la entidad, la continuidad de lluvias podría varias dependiendo de cada región. En el caso de la región Pacífica, explicó que, históricamente en esta zona llueve durante todo el año más o menos con la misma intensidad, por lo tanto, se podría decir que las lluvias en el Pacífico colombiano van a continuar durante el resto del año.

Para las regiones Caribe y Andina, comentó que ambas tienen dos temporadas de más lluvias y dos temporadas de menos lluvias. En este momento, en el mes de noviembre, la segunda temporada podría extenderse hasta el 15 de diciembre, no obstante, las predicciones climáticas del IDEAM muestran que las precipitaciones en estas regiones seguirán incluso hasta el mes de enero. Añadió que, la consolidación de La Niña podría afectar la extensión de las lluvias.

En la Orinoquía y la Amazonía, Echeverry señaló que no se están evidenciando precipitaciones con la misma intensidad que el resto del país y los pronósticos muestran que estas regiones van a tener lluvias de menor intensidad hasta el mes de febrero de 2025.

¿Cuáles son las causas detrás de las lluvias?

Tal como reiteró la directora del IDEAM, las lluvias en el territorio nacional se generan por diferentes fenómenos meteorológicos. Uno de ellos es la temporada de ciclones tropicales que empezó el 1 de junio y que se extiende hasta el 30 de noviembre: “es una temporada que se da durante todos los años, durante esta temporada se instalan tormentas tropicales y también perturbaciones que tiene unos impactos especialmente en la región Caribe, relacionados con el aumento de las precipitaciones, el aumento de la velocidad de los vientos y también con el oleaje. Ya llevamos 51 ondas tropicales y 98 perturbaciones en lo que va de la temporada muchas de ellas generando impacto sobre el territorio”.

Por otra parte, mencionó la fase de la Oscilación Madden-Julian (MJO), un fenómeno climático que puede afectar las condiciones climáticas de Colombia, intensificando las lluvias y las sequías en algunas regiones:

“La oscilación está en su fase convectiva lo cual es regular. En este momento se está instalando con alta intensidad sobre gran parte del territorio colombiano y esta oscilación en esa fase es favorable para las lluvias y se espera que esta continúe durante algunas semanas más en el territorio. Tenemos otros fenómenos como la vaguada monzónica, al norte del país sobre el mar Caribe, que también hace que se genere más lluvias y, también tenemos durante estas fechas y la podríamos tener también durante los próximos meses, la zona de confluencia intertropical que es una banda de nubes, que sube o baja en términos de latitud en el territorio nacional y que también genera lluvias en el país”.

Regiones con alerta por lluvias

En ese sentido, la directora general dijo que el IDEAM ha emitido múltiples alertas para diferentes regiones del país, destacando la probabilidad de desastres naturales como inundaciones, deslizamientos de tierra y avenidas torrenciales en lo que resta de 2024. Estas alertas se basan en el monitoreo constante de las condiciones climáticas y geográficas.

Al momento, hay entre 600 y 700 municipios en alerta por deslizamientos, en las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y norte de la Amazonía. Además, además de 198 alertas hidrológicas en todo el territorio nacional.

Lo anterior significa que todas estas regiones tienen alguna probabilidad de riesgo de desastre, pero no necesariamente todos sus territorios se van a ver afectados, es decir, no en todos se va a materializar ese riesgo, pero sí hay una probabilidad de que pueda ocurrir.

De acuerdo con la declaratoria de desastre nacional por variabilidad climática, anunciada el 10 de noviembre por el presidente Gustavo Petro, 27 de los 32 departamentos del país se han visto afectados por esta situación. En Chocó, las torrenciales lluvias de las últimas semanas dejan más de 150.000 personas damnificadas en 27 de sus 31 municipios.

El Gobierno anunció el miércoles pasado que destinará 1,7 billones de pesos para las “primeras ayudas” para las zonas afectadas por las fuertes lluvias de los últimos días y también para comenzar un plan de “reubicaciones en zonas de alto riesgo para la población”.