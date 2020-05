Pacientes farmacodependientes se quedarían sin atención en el Quindío

Se trata de la IPS Fenacorsol en Armenia que debido a una deuda con la entidad territorial por 178 millones de pesos cerrará sus puertas el próximo 20 de mayo pues no tienen como sostener salarios de funcionarios y por ende no podrían atender a estas personas. Al respecto Alejandro Vélez director de la institución resaltó que las autoridades están enfocadas en el COVID-19 y no dan respuesta a esta situación.

Desde la secretaría de salud del departamento destacaron que están trabajando en el tema para evitar el cierre del lugar y que así continúe prestando el servicio.