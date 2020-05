Un viacrucis viven varios usuarios de la EPS Cosmitet en Manizales

Largas filas y domicilios que no llegan con los medicamentos es lo que denuncian varios ciudadanos manizaleños afiliados a la EPS Cosmitet, ellos señalan que aun cuando han realizado el procedimiento según lo indica la entidad, no tienen respuesta y cuando van las oficinas en Manizales, el vigilante solo les dice que solo a quienes llaman le puede dar ingreso.

“Desde que comenzó la cuarentena implementaron la entrega de medicamentos en el domicilio del paciente, sacaron una lista y la pegaron en la puerta y la gente llama a esos teléfonos, escribe a los correos, anexa fórmulas con el fin de que les envíen los medicamentos a la casa, nunca envían los medicamentos a la casa, hay gente que desde el mes pasado enviaron las fórmulas y están sin medicamentos, personas de 70 y más años de edad”. Así lo expresó uno de los usuarios que estaban en la fila solicitando ser atendido.

De acuerdo con la denuncia, hay usuarios que diligenciaron la solicitud 15 y 20 días atrás por medio de un correo electrónico según lo indica la entidad, pero no han recibido una respuesta, ni los medicamentos.

“Yo vine a reclamar unos medicamentos de mi papá que es pensionado del Magisterio y hay una cola muy larga y lo que salió a decir el vigilante es que hay que esperar que los llamen … Hay gente incluso que se ha ido porque los han despachado, gente que madrugó desde las 5:30, las 6 de la mañana, hay gente mayor y no les responden nada, el vigilante a una señora que tiene 81 años le cerró la puerta, le dijo que mandara un correo, una persona que ni siquiera tiene acceso a internet”. Narró el usuario.

Otra de las personas que estaban en el lugar señaló que desde el 27 de abril se envió el correo electrónico de acuerdo con todas las normas que dio Cosmitet a través de un documento publicado en la puerta de la entidad y lo que indican en la página web.

“La persona para la cual se solicitaron los medicamentos es un adulto mayor de 76 años, que tiene antecedentes cardíacos, que toma el medicamento porque los necesita, porque es un anticoagulante y desde el 4 de mayo está sin medicamentos, vengo hoy porque no lo han llamado y me dicen que tengo que esperar y que no puedo entrar, y es el único día que puedo desplazarme porque es el único día de mi pico y cédula y yo trabajo toda la semana”.

Piden a la entidad que les de explicaciones y atienda de manera pertinente a los usuarios ya que sus enfermedades en la muchos de los casos, no dan espera.

