Gobernador de Caldas instauró acción de tutela en contra de las EPS

El primer mandatario de los caldenses, Luis Carlos Velásquez Cardona instauró una acción de tutela que señaló como el primer mecanismo de otros dos, para que las EPS paguen al departamento y al país los dineros que adeudan, que tan solo para Caldas se acercan a los 200 mil millones de pesos.

El documento fue apoyado por las firmas de los gerentes de los hospitales públicos del departamento, el Procurador General para el Eje Cafetero y la Defensora del Pueblo.

“Hoy las deudas de las EPS a Caldas ascienden a los 194 mil millones de pesos, en el departamento de Risaralda 191 mil millones y en el departamento del Quindío 161 mil millones, para un total de 543 mil millones de pesos. Por eso le pedimos a la Supersalud que se amarre los pantalones y al Ministro de Salud que adquiera un compromiso con todos los colombianos”. Indicó el Gobernador de Caldas.

Afirma que la única intensión de este proceso es que las EPS paguen su deuda con el país y pide a la comisión IV del Senado apoye la Ley de Punto Final para poder llegar a acuerdos que tengan resultados concretos.

“Hemos tenido reuniones y no tenemos unos compromisos serios, pero insisto, acabo de llamar a mi Directora Territorial de Salud y le pregunto, doctora Jimena, de los 2,7 billones de pesos girados para atender el Coronavirus a través de las EPS, cuántos recursos le van a dar a Caldas y no tenemos respuestas. Hay que pedirle a las EPS que nos paguen y reiterar esta frase, en Colombia peor que el Coronavirus, son las EPS que no pagan, las EPS que juegan con el pueblo colombiano y con el pueblo caldense”. Señaló.

Dijo que aunque algunas EPS generan pagos para el departamento, actualmente todas tienen saldos pendientes.

“Hoy no tenemos acuerdos por escrito, no tenemos compromisos contundentes y yo creo que Colombia necesita una reforma en el sistema de salud, así como el sector financiero tienen un Fogafín creado en 1985, Fondo de Garantía del Sector Financiero, hoy Colombia pide a gritos un Fogasa, un Fondo de garantía para la Salud, hoy colombia necesita la unificación de los dos regímenes, contributivo”.

Propuesta que antes de las medidas de contingencia por la pandemia habría entregado al Presidente de la República y al Ministro de Salud, indicando que Manizales podría ser piloto para la unificación de los dos regímenes.

Por otra parte, indicó que las EPS no son la única manera de tener una intermediación para el sistema de salud, por lo que, “si se va a crear un órgano intermediario entre la ADRES y los hospitales públicos, pues que sea un órgano que tenga un gobierno corporativo, con presencia de la comunidad, de los gobernantes y del sector privado, nos encantan los empresarios, nos encantan los bancos, pero que respeten la salud de los colombianos”.

Entre las EPS que adeudan al departamento, están Medimás y Asmet Salud, que juntas su saldo haciende a cerca de 40 mil millones de pesos, SaludVida es otra de las entidades con saldo de alto costo para Caldas y Cafesalud, EPS liquidada que dejó un pendiente de 16 mil millones de pesos, sobre lo que dice el Gobernador que la Supersalud ya indicó que no se debe contar con ello pues no hay cómo recuperar esa plata.

Propone que se cree un acuerdo para determinar con los flujos de caja de las entidades, cuánto y cómo exactamente van a pagar para poder hacer acuerdos con el sector bancario para atender las necesidades de los hospitales de Caldas.

