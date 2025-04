Alias H.H., Calarcá y Mordisco ¿Qué está pasando con el tratamiento a comandantes de organizaciones?

En Hora20 una mirada corta al legado de Mario Vargas Llosa en la literatura y de Jorge Cárdenas en la economía y el café. Después, lo que pasa con la Paz Total: una extradición, la ofensiva militar y el futuro de un cese. Al final, una mirada al fin de los consejos de ministros en los canales privados. Por último, Colombia y Ecuador tras el triunfo de Daniel Noboa.

Luis Fernando Trejos, profesor en la Universidad del Norte, experto en asuntos de conflictos y doctor en Estudios Americanos, explicó que la orden de extradición no significa que H.H. va a ser extraditado, “Petro tiene la última palabra. Creo que eso no tendrá luz verde porque proceso con Comuneros es el más avanzado y el único que terminará con desmovilización y desarme. Hay atención en el tema de descertificación y hay acuerdos sustitución voluntaria en Nariño, facilitarían sustitución de hectáreas sembradas y aunque eso no es tan significativo, es un intercambio para bajar tensiones”. Cree que la extradición no prosperará, “si a H.H. lo extraditan, es la estocada final a la paz total del gobierno”.

Para Gabriel Silva, exministro de Defensa, exembajador y columnista en Cambio, la paz total está en una situación crítica, “ya fracasó en lo práctico y asó lo han dicho los más grandes, es una lavada de cara que necesita el gobierno y ellos deben sopesar que EE.UU. no son los mismos del proceso de Santos y otros procesos, este EE.UU. es un país unilateral en estos aspectos, hay una orden presidencial de Trump que define a organizaciones criminales como terroristas y de hecho, eso le permite acciones unilateral según su legislación contra terroristas, es una provocación innecesaria que se ve a aprovechar como en el tema round de deportados y acá habrá efecto demostración; ese es el riesgo”.

Dijo que una eventual extradición de H.H. le serviría a Petro para mostrar fuerza, “pero sólo muestra debilidad, esto lo puede revitalizar si muestra herramientas, Farc y Escobar negocian por extradición y porque la veían cerca, combinar excesiva laxitud y ningún tipo de firmeza en la justicia, lleva a un fracaso de un proceso de paz”.

Para Gustavo García, exviceministro del Interior, son varios casos de extradición que afectan paz total, “es lo de H.H. y Araña que es Comandos de Frontera, el argumento de Silva sobre unilateralidad relaciones debe ser considerado por Petro para entender que si bien esto puede ser la gota que derrame el vaso, no hacerlo tampoco significa la certificación del país. Hay que pensar con el principio de unilateralidad”. Resaltó que EEUU no va a determinar la situación de la descertificación por esta circunstancia de la extradición, “es una muestra de buena voluntad, pero no es determinante”. Explicó que en el tema de Araña hay un asunto de reincidencia, en cambio, en el caso de H.H. resaltó que es diferente, “si existe una reconfiguración en estructuras de poder que utiliza Petro para presionar lo que pasa con la paz total. Que se considere posibilidad de dar de baja a Mordisco muestra el doble rasero en negociaciones y que estábamos en mora. El que está sentado tiene beneficios y tiene unos temas de sometimiento preferencial y lo otro es mano dura, que es factor de negociación; la llegada de un exmilitar al Ministerio de Defensa es de verdad importante y da resultados”.

Por último, dijo que el país está lleno de instrumentos para avanzar en los temas de paz, “tenemos marco jurídico paz, tenemos acuerdos implementación, Ley 1448 que tiene que ver con víctimas que se acaba de ampliar, tenemos también la eterna Ley 418 que da herramientas y facultades al presidente para negociar, pero es verdad que falta una sombrilla bajo la cual se entienda la realidad actual. Lo de la regionalización del diálogo es estrategia que se decidió porque es la realidad del conflicto”.