Estudiantes de la U Caldas piden garantías para continuar con sus estudios

Estudiantes de los programas especiales de la Universidad de Caldas hacen pública una denuncia por medio de la cual aseguran que su institución no los ha tenido en cuenta en el tiempo de pandemia ya que no les otorgan alternativas que les facilite continuar estudiando en la crisis actual. Explican que al contrario, en su matrícula están cobrando alrededor de 580 mil pesos de servicios universitarios, a los cuales no podrán acceder al estar en modalidad virtual.

“Siguiendo el conducto regular, nosotros nos hemos dirigido a los programas a los que pertenecemos y las respuestas que nos han dado han sido un poco vagas, dicen que están creado planes de acción, y ya ha pasado aproximadamente un mes y medio y hasta el momento no se tiene ningún plan de acción”, explica uno de los estudiantes.

Indican además que otro tipo de auxilios como préstamo de equipos para trabajar desde casa o ayudas alimentarias únicamente se han otorgado a los estudiantes de programas regulares, y que algunos de sus compañeros debieron cancelar semestre al no contar con los recursos necesarios.

“Hay muchos beneficios para los programas regulares, los cuales respetamos, pero los no regulares no los tenemos. Hay compañeros que han escrito para decir que también necesitan ayuda pero la universidad se ha negado a brindarle esas ayudas, precisamente por la naturalidad del programa”, manifiestan.

Los programas especiales con los que cuenta la institución de educación superior se dividen en tres tecnólogos y cuatro carreras profesionales, las cuales pueden reunir alrededor de mil estudiantes. “Varios de mis compañeros ya han dicho que no están dispuestos a seguir el siguiente semestre si los costos siguen igual, la mayoría de personas que pertenecemos a estos programas trabajamos en el día, algunos se han quedado sin trabajo por la actual situación”, señaló el estudiante.

Lo que piden a su institución es que se replantee el cobro de los servicios universitarios, ratifican que no se justifica pagar más de 500 mil pesos por estos servicios que no van a utilizar mientras estén en clases virtuales.

