Socha advierte impacto financiero por decisión de la gobernación sobre recaudo del degüello

La administración municipal pidió la instalación de una mesa de trabajo con la Gobernación para revisar el impacto de la decisión en los municipios de sexta categoría.

Socha

El alcalde de Socha, Óscar Antonio Hurtado, manifestó su preocupación por la decisión de la Gobernación de Boyacá de exigir a los municipios la entrega del 100 % del recaudo por concepto de degüello de ganado, una medida que, según advirtió, afecta de manera directa las finanzas de los entes territoriales más pequeños.

De acuerdo con el mandatario, la gobernación modificó su estatuto de rentas y, a partir de ese cambio, ahora solicita que todo el recaudo por este concepto sea girado al departamento. Anteriormente, los recursos se distribuían en un 60 % para el departamento y un 40 % para el municipio por cada res sacrificada.

El mandatario explicó que para Socha este ingreso representa cerca de 30 millones de pesos al año, una cifra significativa para un municipio de sexta categoría. “Vivimos de impuestos y estos recursos son fundamentales para el funcionamiento del municipio. Para el departamento no es una suma tan representativa, pero para nosotros sí”, señaló.

El alcalde indicó que, pese a que ahora deberían entregar el 100 % del recaudo, el municipio seguiría asumiendo todos los costos de operación de la planta de beneficio animal, incluyendo mantenimiento, adecuaciones, pago de tasas ambientales a Corpoboyacá y compra de insumos.

Ante esta situación, Hurtado solicitó la instalación de una mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda, la oficina de Impuestos y Recaudos Departamentales y la Asamblea de Boyacá, con el fin de que se expliquen los motivos de la decisión y se evalúe su impacto en los municipios.

El mandatario aseguró que ya fueron notificados desde el departamento sobre la obligación de consignar la totalidad del recaudo, pero reiteró que seguirá defendiendo los recursos del municipio y esperando que se revise una medida que, según dijo, afecta uno de los pocos ingresos propios que genera Socha.