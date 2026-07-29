En riesgo la continuidad de clases en Santander: Secretaría de Educación por cambios del Fomag

La Secretaría de Educación de Santander expresó su preocupación por la implementación de la Circular 13 de 2026 del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), al considerar que el nuevo procedimiento para la validación de incapacidades médicas de los docentes podría generar retrasos en el nombramiento de reemplazos y, en consecuencia, afectar la prestación del servicio educativo.

La preocupación surge luego de que el Fomag emitiera un comunicado oficial en el que reiteró la aplicación de la circular y estableció un mecanismo temporal, vigente hasta el 31 de agosto, para que las entidades territoriales soliciten la validación de incapacidades cuando existan dudas sobre su autenticidad, mediante la plataforma tecnológica HORUS.

El documento señala que esta medida busca fortalecer los procesos de registro y validación mientras se consolidan los sistemas de interoperabilidad.

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Karina Araújo, secretaria de educación de Santander, explicó a Caracol Radio que las entidades territoriales certificadas recibieron esta directriz sin un proceso previo de socialización y aseguró que la validación y legalización de incapacidades corresponde al Fomag y no a las secretarías de educación.

“Nosotros no tenemos la competencia para legalizar incapacidades por enfermedad general, licencias de maternidad o incapacidades médicas. Esa función es del Fomag y trasladarla a las entidades territoriales genera dificultades administrativas y afecta la prestación del servicio educativo”, afirmó la funcionaria.

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Según explicó, el principal riesgo es que, mientras no exista una incapacidad debidamente validada, la Secretaría no puede adelantar el nombramiento provisional de un docente para reemplazar al titular.

“Si un docente entra en licencia de maternidad o presenta una incapacidad y ese trámite se retrasa, nosotros no podemos hacer el reemplazo oportunamente. Eso puede traducirse en estudiantes sin profesor y en afectaciones al desarrollo normal de las clases”, señaló.

Araújo indicó que las seis entidades territoriales certificadas de Santander radicaron un derecho de petición y una comunicación conjunta al Gobierno Nacional y al Fomag solicitando revisar de manera urgente la medida.

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La secretaria departamental también hizo referencia al reciente pronunciamiento de la Superintendencia Nacional de Salud, que evidenció presuntas fallas en la administración del Fomag. En ese informe, el superintendente Daniel Quintero aseguró que el fondo presenta deficiencias en el manejo de la información financiera, diferencias por $210 mil millones en sus reportes y demoras de hasta 160 días en la prestación de algunos servicios para los docentes.

“Es un pronunciamiento alarmante para toda Colombia. Estamos preocupados realmente porque los niños y niñas del departamento de Santander no se les afecte el servicio educativo”, precisó.

Desde la secretaría de educación departamental insisten en que la prioridad es evitar que los problemas administrativos del sistema de salud del magisterio terminen impactando a los estudiantes y reiteraron el llamado al Gobierno Nacional para que revise el procedimiento y garantice la continuidad del servicio educativo.