La UIS celebra un logro histórico: el HUS ya es oficialmente Hospital Universitario

La ESE Hospital Universitario de Santander (HUS) fue reconocida oficialmente como Hospital Universitario por la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud, una distinción que certifica el cumplimiento de los estándares exigidos para integrar la atención médica con la docencia, la investigación y la formación de profesionales de la salud.

Con este reconocimiento, el HUS se convierte en el hospital universitario número 33 del país y fortalece la alianza estratégica que mantiene desde hace más de dos décadas con la Universidad Industrial de Santander (UIS), institución con la que desarrolla programas de formación de estudiantes, internos y residentes.

El proceso incluyó una evaluación por parte de pares académicos designados por los ministerios de Salud y Educación, quienes verificaron aspectos relacionados con la calidad asistencial, la capacidad docente, la investigación, la infraestructura y los escenarios de práctica clínica.

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La UIS destacó que este logro representa un avance histórico para la salud en Santander, al consolidar un modelo que fortalece la formación del talento humano, impulsa la investigación científica y mejora la atención de pacientes con el respaldo de una institución pública de alta complejidad.

El reconocimiento también permitirá ampliar las oportunidades de formación para estudiantes de pregrado y posgrado de la UIS y otras instituciones de educación superior, al tiempo que fortalecerá el desarrollo de proyectos de investigación e innovación en beneficio de la atención de los pacientes y del sistema de salud en la región.