Dificultades en puntos del pago para cobrar la ayuda de ingreso solidario

Las familias vulnerables del país recibirán 160.000 pesos y no 80.000 pesos, como se había anunciado en principio, a través del programa estatal Ingreso Solidario, al final del mes de mayo habrán conseguido un total de 320.000 pesos como apoyo durante la cuarentena.

Sin embargo, en la nueva entrega de este beneficio, algunos ciudadanos en Cúcuta han reportado dificultades en los puntos de pago.

Una de las afectadas dijo a Caracol Radio “quiero presentar esta denuncia, por el hecho que se presentó en el barrio Panamericano, ayer me dirigía a hacer el retiro del ingreso solidario $160.000, pedí código para el retiro, cuando me acerco a la ventanilla me piden huella y cédula; todo lo que se necesita para el retiro del dinero”.

“En el momento, me pidieron varias veces la huella, luego me dicen que el sistema se cayó y que volviera más tarde, pero en el mismo momento volví a consultar en Daviplata y me sale cero, me respondieron que era un error del sistema, pero finalmente no me entregaron el dinero después de 24 horas”, denunció.

Le puede interesar: Guardias indígenas protegen resguardos para evitar llegada de venezolanos

A través de un mensaje de texto, le informaron que su retiro de $160.000 fue exitoso, los afectados están solicitando a las autoridades revisar estos casos que se estarían presentando en la ciudad.