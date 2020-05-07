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11 ago 2026 Actualizado 00:23

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INVESTIGACIÓN

Contraloría inició auditoría exprés a bomberos Bucaramanga

Esto, luego de la denuncia del concejal, Carlos Parra, sobre posibles irregularidades en la compra de insumos de bioseguridad.

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Tras una petición del concejal de Bucaramanga, Carlos Parra, de que se investigara la contratación de elementos de bioseguridad en el cuerpo de bomberos de la ciudad, la Contraloría aceptó la queja e inició la auditoria exprés por los contratos que se han hecho desde que comenzó la pandemia.

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El concejal argumentó que dentro una rigurosa investigación, hecha por su propia cuenta, encontró que en contratos se dieron adiciones presupuestales que no se justificaron en ninguna compra.

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Manifestó que no se publica ni se justifica la adición en valor y la exención en el IVA.

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Si bien el concejal señaló que no se encontraron sobrecostos en la compra de elementos de bioseguridad por la coyuntura y el alza en los precios de algunos productos, el cuerpo de bomberos tendrá que justificar ante la Contraloría municipal las adendas encontradas que se dieron sin justificación .

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