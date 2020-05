Adelantan campaña contra el uso de megáfonos en un sector de Cartagena

Con mensajes de prevención ilustrados en pancartas, habitantes del barrio Chile en Cartagena, adelantan una campaña contra el uso de los megáfonos, dispositivos que son utilizados especialmente por vendedores ambulantes o carretilleros para comercializar sus productos.

De acuerdo a Pedro Maza, presidente de la Junta de Acción Comunal, la iniciativa se realiza ante las incomodidades que han tenido que soportar los residentes que ejercen el teletrabajo o clases virtuales durante el aislamiento obligatorio generado por el Coronavirus.

"No estamos impidiendo que la gente trabaje, lo único que estamos pidiendo es que nos dejen trabajar también. Los vendedores ambulantes pueden transitar acá y comercializar sus productos sin necesidad de hacer bulla con estos aparatos. A pesar que estamos encerrados en nuestras residencias, el escándalo de los megáfonos se mete a las casas. Desde las 6:30 de la mañana empiezan a pasar, mis hijos estudian desde las 7:00 y no se pueden concentrar", expresó Maza.

Entre los afectados se encuentran profesores, estudiantes, médicos y amas de casa. "Queremos que no usen el megáfono porque nos perturba la labor que estamos realizando. Yo grabo mis clases todos los días y por esta situación tengo que repetir lo que digo porque el sonido del vendedor de plátano o de yuca se mete. No es justo que esto esté pasando", aseveró Luz Santoya, una docente afectada.

De no cambiar el panorama, los habitantes del barrio Chile están dispuestos a cerrar la calle e impedir la entrada de los vendedores ambulantes. "No queremos llegar a esos extremos, pero si el EPA no viene y controla nos va a tocar hacerlo. Ya estamos cansados, pedimos presencia de las autoridades", advirtió Maza.