Fabián Sambueza: “La gente de Santa Fe no me quiere, no sé por qué”

Fabián Sambueza, volante del Atlético Bucaramanga y con un recordado paso por Independiente Santa Fe, expresó su alegría tras el histórico título del club santandereano alcanzado este sábado en la capital del país. El argentino contó que Eduardo Méndez, presidente del club bogotano, se enojó con él.

“Creo que sufrimos de más, es un partido que lo teníamos controlado y al final se nos fue de las manos. Dios quiso que sea así y nos vamos felices por salir campeones en una cancha difícil contra un gran rival”, expresó Sambueza al final del encuentro en diálogo con Win Sports.

Sobre como vivió los penalits, en medio de la lluvia y ya desde el banco de suplentes, reveló en medio de risas: “me estaba acalambrando todo, me acalambré el glúteo, estaba que temblaba, así que felices”.

Mientras que aprovechó para hablar del enojo de Eduardo Méndez. “Me crucé al presidente de Santa Fe, se enojó porque yo festejé con la gente del Bucaramanga. No tengo nada contra la gente de Santa Fe, es un club que yo intenté dar todo lo mejor de mí, la gente no me quiere, no sé por qué. Quiero pedirle disculpas públicamente a él, a la gente y agradecerle también a toda la gente del Bucaramanga que vino y que está muy feliz”.

Fabián Sambueza ganó tres títulos con el Junior, dos Ligas y una Superliga, mientras que con Cali y Santa Fe también fue finalista. No obstante, para el argentino, ganar con el Bucaramanga es algo único y diferente.

“Es único. No es lo mismo cuando uno llega a un club grande como Santa Fe, Junior, Cali, son clubes que se preparan para esto, para pelear, para llegar a las finales. Nosotros, con mucho esfuerzo, se armó un grupo, cohesión desde el primer día. Estamos felices porque sentíamos que este era el momento y no lo podíamos dejar pasar”, concluyó al respecto.