Ni serenatas ni reuniones el día de las madres en Barranquilla

La Alcaldía de Barranquilla restringió la celebración del día de la madre este domingo 10 de mayo prohibiendo reuniones familiares, fiestas o serenatas tan acostumbradas para destacar el rol de las madres como el motor para que una familia siga adelante.

Lo anterior como medida de prevención para contrarrestar la propagación del COVID-19 en la ciudad, debido al progresivo aumento de contagios que ha reportado la ciudad.

El alcalde Jaime Pumarejo, explicó que las medidas se han fortalecido restringiendo actividades otras actividades como la venta informal.

El mandatario recomendó conmemorar el día de la madre con una celebración entre quienes viven en la casa, sin necesidad de reunirse con otros familiares ni vecinos.

Actividad física

Todos los ciudadanos, sin excepción, podrán realizar actividad física individual de lunes a viernes, en el horario de 5:00 a.m. a 7:00 a.m. Para esta actividad no rige el pico y cédula en este horario. Por otra parte, las mascotas podrán salir a hacer necesidades fisiológicas.

Los sábados y domingos no se permite la atención al público en supermercados y mercados públicos. Solo podrá comprarse a domicilio.