Entrega de 150 alimentos vencidos causa indignación en colegio de Medellín

En los días pasados comenzó una nueva etapa de la entrega de alimentos del Plan de Alimentación Escolar PAE en todos los municipios del país. El Colegio San Vicente de Paul, ubicado en el barrio Robledo, Comuna 7 de Medellín, es uno de los beneficiados de este programa.

Los padres de familia de esta institución, manifestaron estar indignados, pues no pudieron recibir los alimentos. Las directivas de la institución les indicaron a los padres que no podrían entregar los alimentos por un problema logístico. Dicho problema no era logístico, como lo confirmaron las directrices, sino que se encontraron con alimentos vencidos desde el año 2015, suministrados por un proveedor de la Central Mayorista de Antioquia.

En uno de los testimonios, uno de los padres de familia, cuya identidad resguardaremos, expone su malestar con esta situación.

“Me encuentro con la sorpresa de que ya no iba a haber entrega por un problema de logística. El problema era que había unos paquetes de fríjoles vencidos del año 2015. Eso para mí está muy mal, ¿qué tal si los niños se hubieran enfermado?”, comentó la madre.

La institución educativa logró contar 150 alimentos pasados de la fecha de vencimiento, por más de 5 años. Los estudiantes del colegio San Vicente de Paul que se benefician con este programa, son cerca de 900. Las directrices agregaron estar preocupados, puesto que familias vulnerables necesitan urgentemente estos alimentos para sus hijos.

En Caracol Radio consultamos con la Secretaría de Inclusión Social y la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Medellín, encargados de la repartición de los alimentos a los estudiantes.

La secretaria de Inclusión, Mónica Alejandra Gómez, expone que retiraron de manera inmediata los alimentos.

“Esto se detectó de manera oportuna, se requirió al operador, el cambió los productos y a ninguna familia le llegaron estos productos con la rotulación mala. Se pidió acompañamiento de los entes de control”, explicó la funcionaria.

Las dependencias manifestaron que ya retiraron los productos vencidos y fue el proveedor, quien al parecer tuvo un error de rotulación, es decir en la marcación de la fecha, y que en el día de hoy se estaría entregando los nuevos paquetes alimentarios.