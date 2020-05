“Estaba en territorio venezolano”: Iván Cetina, ganadero secuestrado

Luego de dos meses de cautiverio a manos del ELN, el ganadero nortesantandereano Iván Cetina Calderón recobró su libertad.

Regresó solo a su hogar según explicó. Entre sus primeras palabras indicó que “debo aclarar que yo estaba en territorio venezolano”, y pese a que sintió el sobrevuelo de algunos helicópteros en la zona, no pudieron ubicarlo porque se encontraba privado de su libertad en el país vecino.

La odisea para este hombre inició el pasado el 24 de febrero cuando seis hombres se identificaron como miembros del Ejército de Liberación Nacional. Lo abordaron mientras el ganadero revisaba la reparación de una cerca, en el sector de La Hamaca, en los límites de su predio con Puerto Villamizar. A un kilómetro de la línea divisoria.

Lo último que recuerda de ese día fue que salió de su finca 'La Ceiba' ubicada en la vereda Los Cambulos, corregimiento de Agua Clara, zona rural de Cúcuta. Luego de recorrer seis kilómetros en su vehículo fue interceptado, sometido y llevado a la fuerza por sus captores.

Manifestó que sus primeros y últimos pensamientos le hacen reflexionar sobre este delito e indica que “el secuestro, creo que es el flagelo más vil que puede existir sobre la tierra. Como un ser humano somete a otro ser humano a la impotencia”.

Contó que los secuestradores se mostraron desorientados, no sabían hacia donde iban y con quienes se debían comunicar.

Las condiciones de su aislamiento no fueron las mejores, narra que “la dormida, muy mal, en cambuches, en hamaca, en el monte. La comida muy mala. Pero sobre todo la impotencia de no poderme comunicar con más nadie”.

Recuerda que durante su cautiverio lo acompañó un pequeño radio que hacía más ameno sus días.

Sobre su liberación

El día anterior a su liberación recuerda que “tipo nueve o diez de la noche, me dieron la noticia. Me dijo un guerrillero, cucho, mañana va a quedar en libertad. Yo dije no, no hable. Me dijo, sí mañana va a quedar en libertad, esté pendiente que yo lo levanto temprano”.

El día más esperado llegó para este hombre cuando “a las cuatro de la mañana nos levantaron. Caminamos desde las cuatro de la mañana hasta las once de la mañana. Después me dejaron en una carretera y me dijeron que mirara como me defendía”.

Contó que “después de estar caminando por una hora. Una persona que iba en una moto me acercó a donde más pudo y luego de que pregunté dónde estaba, el señor me dijo que estaba por los lados del infierno. A penas pude llegar a un lugar más tranquilo, pedí un celular para hablar con mi familia”.

En medio de esta celebración reflexionó sobre las condiciones de seguridad a las cuales están expuestos los ganaderos, agrícolas y otros sectores “aprovecho para decir que estoy muy contento con la libertad. Pero estoy muy triste con lo que pasa en el país. Nosotros los ganaderos, los que producimos. Los que estamos generando empleo, estamos totalmente desprotegidos, y eso es peor que el Coronavirus. Es una epidemia que donde el Gobierno no le preste atención a esto, nuestras descendencias van a sufrir y peores consecuencias. Hay más delincuentes que gente de bien”.

El Presidente de la Federación de Ganaderos, José Félix Lafaurie, indicó a través de su cuenta de Twitter que “con gran complacencia recibe el gremio ganadero la liberación de Iván Cetina Quintero. Dirigente ganadero de Norte de Santander. A su familia nuestra solidaridad”.

Las autoridades en la frontera investigan si se trató de un secuestro extorsivo.