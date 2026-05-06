Rechazan agresión a estudiante a la salida de colegio en Cúcuta

Cúcuta.

La Secretaría de Educación de Cúcuta rechazó un hecho de violencia registrado entre estudiantes de la Institución Educativa Colegio San José de Cúcuta, en el que también resultó involucrado un adulto.

Según la entidad, la situación se conoció luego de la circulación de un video en redes sociales, en el que se evidencia una riña entre dos estudiantes, uno de grado noveno y otro de décimo, a la salida de la institución.

De acuerdo con la información entregada por la rectoría, durante el altercado intervino un familiar de uno de los menores, quien agredió físicamente al otro estudiante, lo que generó el rechazo de las autoridades educativas.

Tras lo ocurrido, el colegio activó la ruta de atención integral establecida para este tipo de casos, con el fin de garantizar la protección de los derechos de los estudiantes involucrados y dar cumplimiento a los protocolos de convivencia escolar.

Desde la Secretaría de Educación se hizo un llamado a padres de familia, docentes y comunidad educativa a fortalecer el diálogo, el acompañamiento y el respeto, como herramientas clave para prevenir este tipo de situaciones.

La entidad reiteró su compromiso con la promoción de entornos escolares seguros y libres de violencia para niños, niñas y adolescentes en la ciudad.