En Cartagena, llegó la ayuda humanitaria al corregimiento de Punta Canoa

Tras una nueva jornada la Alcaldía Local De la Virgen y Turística, continuó con el ciclo de ayudas humanitarias, que en esta oportunidad llegó hasta el corregimiento de Punta Canoa en la zona norte de la ciudad.

“Gracias a Dios llegaron las ayudas al corregimiento de Punta Canoa, esperábamos estos mercados ya que muchas familias estaban pasando trabajo a causa de la cuarentena”, dijo Albeiro Morales Gomez representante legal del Consejo Comunitario de Punta Canoa.

“Me conmovió saber que familias de Punta Canoa, tuvieron que optar por llevar a sus hijos donde otros familiares porque no tenían para darle de comer, al tiempo que me alegra saber que como alcalde local estoy poniendo un granito de arena a muchas personas que no tenían alimentos en su hogar y hoy les traimos mercado y kits de aseo", expresó Andy Reales alcalde local 2.

“Agradezco al alcalde de la localidad 2 por traer las ayudas humanitarias a esta comunidad y apotarnos herramientas para quedarnos en casa y cumplir la cuarentena, ya que gracias a Dios a la comunidad no ha llegado el virus y esperamos que no se registre ni un solo”, manifestó María de los Ángeles Aguilar Julio, presidenta del Consejo Comunitario de Punta Arena.

La líder indicó que como medida preventiva hemos implementado la desinfección de las llantas de los carros, motos y todos los vehículos con carga que entran a la población y así evitar que se presenten contagios en la zona.

“Esta es una labor ardua que venimos desarrollando desde la Alcaldía Local 2 De la Virgen y Turística, la Guardia Ambiental de Colombia, los líderes y los consejos comunitarios, donde diariamente llegamos a un corregimiento y cubrimos la totalidad de la población percatándonos que no quede ni una sola casa sin mercado”, expresó Andy Reales alcalde de la Localidad De la Virgen y Turística.