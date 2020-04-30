Bucaramanga

Y de barrio en barrio de la comuna 4 de Bucaramanga, hoy la protesta corre por cuenta de los habitantes del barrio Santander quienes manifiestan que el alcalde pasó por el sector, pero entregó a medias los mercados.

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Alirio Amador, presidente de la junta de acción comunal señaló que las ayudas llegaron hace un par de semanas para algunos asentamientos de esta comuna, pero no se tuvo en cuenta a los habitantes de barrios como Don Boscao, Girardot, Gaitán, Nariño, La Feria.

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A la fecha los mercados solo fueron entregados al 30% de la población y cerca de 50 mil personas faltan por recibir ayudas.

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Indicó que el decir de la comunidad es que estas ayudas ya fueron entregadas por el alcalde a los presidentes de juntas, hecho que desmintió diciendo que ni siquiera la administración se ha comunicado con ellos para programar las visitas a estas zonas o por lo menos hacer un censo.