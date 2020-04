Líderes sociales de la Troncal rechazan crimen de Alejandro Llinás

Conmoción sigue causando entre líderes sociales el asesinato del dirigente cívico Alejandro Llinás Suárez, hecho ocurrido en la parte alta de Calabazos, jurisdicción de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Pese a que las autoridades ofrecen una recompensa de $50 millones por información que permita esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables, hasta el momento los esfuerzos son negativos porque no hay indicios de los asesinos.

A través una serie de videos y comunicados a la opinión pública, los líderes de la Troncal del Caribe exigieron por enésima vez, que se diseñe un plan territorial para desmantelar a los grupos paramilitares que operan la Sierra Nevada.

“Desde siempre nos hemos opuesto a todo acto criminal que atente contra nuestras comunidades indígenas y líderes sociales de la Troncal. Estas situaciones vienen afectando la seguridad de todos los habitantes y duele ver que hasta el momento las autoridades no tomen cartas en el asunto”, señala Fredy Carillo Castillo, líder cívico de la región.

Castillo, quien además es presidente de la Asociación Afrodescendientes y Víctimas del Magdalena, Asoafrovimag, afirma que la presencia de bandas criminales en la zona es un problema de vieja data que, al parecer, no ha tenido dolientes.

“No es la primera vez que denuncio hechos similares y parece que a las autoridades no les importara el bienestar de nuestra comunidad. Esta situación genera en nosotros los líderes un descontento, nos desmotiva, pero no por eso desfallecemos, sino que por el contrario avanzamos”, refiere.

Fredy Carrillo señala que, para adquirir una eficacia militar en la Sierra Nevada, que genere seguridad en campesinos e indígenas, son necesarios realizar ajustes en la fuerza pública para que sean más contundentes a la hora de propinar golpes a las estructuras criminales.

“No perdemos la fe en medio de estas actividades ilícitas (…) sabemos que nuestra región es prospera y nosotros los líderes nos hemos encargado de sacarla adelante el turismo, pero ahora con la cuarentena obligatoria por el coronavirus se nos ha hecho imposible, pero avanzaremos con la ayuda de Dios”, concluye.