Poca circulación de busetas en Ibagué

Expreso Ibagué y Cotrautol, dos de las más representativas empresas del transporte de Ibagué, anunciaron que no movilizarán sus vehículos al no cumplir con las normas de bioseguridad exigidas por el Gobierno Nacional. Otra razón sería el tardío pronunciamiento de la Alcaldía de Ibagué, lo que no permitió realizar un alistamiento adecuado del parque automotor.

Este hecho ha generado que sea poco el flujo de busetas este lunes en Ibagué.

Según la Alcaldía de Ibagué, a partir de este lunes deben operar 18 rutas las cuales son: 2, 6, 8, 11, 14, 19, 20, 22, 23, 28, 33, 35, 37, 40, 43, 50, 82 y 90, con un horario de funcionamiento de 5:00 a.m. a 8:00 p.m.

Las medidas sanitarias para el uso del transporte público serán:

-Solo se prestará el servicio a las personas que se encuentren dentro de las excepciones establecidas por ley.

-El uso de tapabocas es obligatorio.

-La ocupación máxima de cada buseta será hasta el 35% de acuerdo a su capacidad de pasajeros.

-Los usuarios deberán conservar un mínimo de distancia de 2 metros, cuando se deba hacer filas para acceder al servicio público.

-No estará permitido el transporte de pasajeros de pie.

-Se prohíbe el uso de elementos comunes en las busetas como timbres, barras metálicas y plásticas.





Hernán Quiñonez, gerente de la empresa Expreso Ibagué, señaló a través de un comunicado que aún no se conoce el contenido del acto administrativo por la parte de la Alcaldía para analizar los alcances de las medidas y los protocolos establecidos para la operación del transporte colectivo.

Entre tanto, la empresa Cotrautol expresó que es urgente que el municipio establezca un paquete de beneficios para los transportadores, teniendo en cuenta que ante la imposibilidad de ocupar la capacidad completa de los vehículos, se generaría un desequilibrio económico para los propietarios. Además solicitan beneficios en el pago del impuesto de Industria y Comercio.