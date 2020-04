Médico podría afrontar proceso penal por constreñir a domiciliaria

El médico anestesiólogo Luis Henry Ortiz Montaña, quien en días pasados atropelló a Jimena Vera y a otro domiciliario en la vía al aeropuerto Perales, podría afrontar un proceso judicial por el delito de constreñimiento ilegal.

La noche del miércoles 22 de abril, Vera se salvó de sufrir una grave lesión o perder la vida; pero lo que sucedió en la sala de espera de la Clínica Asotrauma, ubicada en el barrio Cádiz, la dejó sorprendida.

Jimena Vera grabó cuando el médico la abordó y le dijo que ellos lo podían “enredar” e incluso hizo referencia a que la noticia saldría en uno de los periódicos locales de Ibagué, pero, "esa vaina en 10 días se olvida”.





Pero lo grave lo dijo después: “Cuando llegue tu familiar, tu mamá, tu tía viejita ¿Qué hace el doctor Ortiz? Esta no”, afirmó en el video.

Ortiz, hizo referencia a que él labora como anestesiólogo en clínica Tolima y Medicadiz.

El médico le reiteró a Vera: “No me la monten ahora, porque ustedes me la montan ahora a mí y es económico, plata tengo para pagar”.

Y agregó: "Póngame cuidado, cuando tu mamá, tu tía, tu abuela sea llevada a la clínica Tolima o Medicadiz, sabe que digo yo"… (en el video mueve la mano a un lado).

Vera, en la grabación le dijo a Ortiz, “llamo a otro anestesiólogo” y la respuesta de él fue, “yo soy el anestesiólogo”, y la mujer le manifestó que había muchos, “No somos tantos como ustedes creen”, sostuvo el profesional.

A reglón seguido, Ortiz le manifestó a la mujer: "Hagámonos pasito. No les he hecho daño, (…), me he equivocado, sí”.

En medio de su estado de embriaguez, que esa noche arrojó grado uno, él anestesiólogo era consciente de que están en plena crisis de coronavirus y esto resaltó: "créalo o no lo crea, las vidas de sus familiares están en las manos de los médicos y desgraciadamente en las manos del anestesiólogo”.

Caracol Radio consultó con un profesional del derecho y el abogado indicó que el médico puede ser demandado por Jimena Vera, por el delito de constreñimiento ilegal, Artículo 182 del Código Penal.