Difíciles condiciones vive una joven manizaleña en Nueva York

Lina María Quintero, es una joven manizaleña que adelantaba sus estudios de inglés en Estados Unidos, ella debido a las restricciones a las que dio origen la pandemia, ha tenido que resguardarse en una habitación y hoy tiene dificultades para su manutención.

“En este momento me encuentro en la ciudad de Nueva York sin posibilidades de volver a mi país, me encontraba realizando unos estudios en el idioma inglés, en este momento la situación económica en que me encuentro no me permite rentar una habitación.

Respetuosamente me dirijo al gobierno colombiano pidiéndoles por favor que me ayuden a regresa a mi casa sana y salva, quiero estar con mi familia”. Así lo dio a conocer la joven a través de un video.

Igualmente enseñó un mensaje que recibió de la Consulado General Central de Colombia en Nueva York, entidad que señaló que los casos como el de Quintero, son expuestos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y que los vuelos de repatriación son aprobados y asignados por la cancillería y otras entidades del gobierno colombiano. Por lo que la joven hoy pide apoyo para volver a su país.

