Dos mujeres caldenses piden ayuda para regresar a su hogar

Mercedes Días Largo y su madre Débora Largo de Díaz, oriundas de Riosucio, Caldas, estaban realizando un viaje que habían anhelado tiempo atrás, ellas llegaron el 8 de marzo a Tolú en Sucre y pensaban quedarse por unos pocos días en esta localidad, pero en el momento en que debía regresar, inició la cuarentena nacional motivo por el cual debieron alargar su viaje.

Sin embargo, las medidas de contingencia se han ampliado en varias ocasiones y ellas por más que han solicitado autorización de administración municipal, no han obtenido respuesta y ya han agotado su presupuesto para alojamiento y alimentación.

“He ido a la alcaldía municipal con el propósito de que el Alcalde me atienda y me autorice la salida de esta localidad y no ha sido posible tener una entrevista con él, hablé con la personera municipal y me dice que ella no está autorizada, al igual con la secretaria de gobierno, he ido dos veces y me dice que tampoco está autorizada”. Relató Mercedes Días Largo.

Radicó entonces una carta en la administración municipal a lo que desde la secretaría jurídica le indicaron que el próximo lunes le harían seguimiento.

La situación es más compleja, una vez que la señora Débora de 90 años tiene varias afecciones de salud, pues tiempo atrás sufrió una isquemia cerebral que la llevo a usar silla de ruedas, además tiene problemas de corazón y pulmones, lo que la lleva a requerir en ocasiones el uso de oxígeno. El próximo martes 28 de tiene programada una cita de control con su médico internista.

“Fui a la Secretaría de Salud, por la salud de mi madre porque si algo en este momento a ella le pasara, porque a ella hay que suministrarle oxígeno, aquí en Tolú no hay una ambulancia que me la pueda llevar” Señaló Días Largo.

Dice que su anhelo es regresar a Riosucio, pues tienen una licencia de dos meses de su trabajo y ya debe regresas para cumplir con sus obligaciones laborales.

Pide entonces a las autoridades que la escuchen y ayuden a gestionar el regreso a su casa en Riosucio.

