Gremio del transporte escolar en Caldas reclama ayudas urgentes

Integrantes del gremio del transporte escolar en Caldas están denunciando que la emergencia del COVID-19 tiene en serias dificultades a más de 400 familias que se dedican a esta actividad económica porque se encuentran sin recibir ningún tipo de ingresos.

Juan Carlos Panesso pertenece a este gremio y le contó a Caracol Radio que a nivel nacional son más de 18.000 las familias afectadas con esta situación por lo que hacen pública la denuncia y el llamado al gobierno nacional para que sean incluidos en los paquetes de ayudas.

“Lo preocupante es que nosotros somos también parte de esa población afectada y hasta ahora ninguna de las ayudas anunciadas va dirigida a nosotros. Hay que tener en cuenta que nuestro vehículos están en paro, no se mueven, no trabajan, no laboran.”

De acuerdo con la denuncia en los próximos días se reactiva la economía del país de manera parcial pero ni los colegios, ni las universidades están incluidas por lo que ellos continuarán sin empleo y sin cómo llevar sustento a sus casas.

Aseguran que a esta difícil situación se le suma que las pólizas extracontractuales de los vehículos siguen corriendo, deben continuar pagando el rodamiento mensual y cumplir con las revisiones técnico mecánicas de los vehículos.

“Le hago un llamado al gobierno nacional para que mire hacia el transporte escolar que está siendo altamente afectado por esta situación y que infortunadamente el gobierno ha sido indiferente y no ha mirado este sector”.

