Renuncian 25 fisioterapeutas de la Clínica El Bosque por falta de insumos

La dura situación que atraviesa la Clínica El Bosque en Cartagena parece no mejorar. Caracol Radio, conoció que 25 fisioterapeutas renunciaron a sus cargos por la falta de elementos de protección personal que permitan evitar el contagio de Coronavirus, dentro de las instalaciones del centro asistencial.

"Desde hace ocho días entregamos un pliego de peticiones donde estábamos reclamando nuestros derechos. En ningún momento nos negamos a la atención, pero lastimosamente la clínica no nos estaba brindando los elementos de protección necesarios. A parte de eso, no contaban con la cantidad suficiente y nos querían brindar unos insumos que no son los adecuados para combatir el virus", aseguró Nairobi Sabalza, una de las profesionales que decidió renunciar.

La fisioterapeuta contó que al principio les suministraron batas y pijamas para tomar los hisopados (muestras de COVID-19), pero estos no eran con tela antifluido. "Después solamente trabajamos con las gafas que era lo único que medio nos protegía la parte facial. Luego consiguieron los visores, y más adelante, nos mostraron un overol antifluido adecuado. Sin embargo, nunca manejaron la cantidad suficiente y lo hacían de manera restringida. Los pacientes tenían que esperar hasta ocho horas o sino el día siguiente para hacer la toma de muestra", sostuvo Sabalza.

En cuanto a las mascarillas, las afectadas denunciaron que no contaban con las N95 que son las adecuadas para atender pacientes sospechosos de COVID-19.

"Nos tocaba utilizar mascarillas quirúrgicas o en dado caso había compañeras que se colocaban doble mascarilla. Para pedir un tapaboca en farmacia era un protocolo grande, ya que en el momento de atender el paciente pasaba como media hora para que autorizaran porque tenían que comunicarse con la persona encargada y verificar si era necesario entregarla", contó Sabalza.

Con la renuncia de las fisioterapeutas, la Clínica El Bosque cuenta con un déficit de personal para tomar las muestras a pacientes sospechosos de Coronavirus. "Nos tocó ver morir a pacientes porque en urgencias que es la parte principal donde el usuario llega, no contábamos con los elementos y no nos íbamos a exponer a reanimar con insumos no adecuados" puntualizó.

