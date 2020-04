Más de 200 colombianos atrapados en Canadá piden un corredor humanitario

Es preocupante la situación que viven varios estudiantes que en su mayoría son menores de edad y que desde enero o diciembre están en lugares como Toronto , Vancouver , Montreal en Canadá.

Desde hace dos meses están totalmente encerrados en sus cuartos y ya algunos de ellos presentan episodios de depresión y ansiedad.

Los padres de familia que están en Santander se han unido para pedirle al gobierno nacional que creen un corredor humanitario y los dejen regresar en medio de esta cuarentena.

Indirá Barrera una de las mamás que tiene a sus hijos en Canadá, relató que, “ no pensamos que esto fuera a ser tan complicados, hay algunos estresados, con cuadros de depresión, estamos pidiendo un corredor humanitario para que pasen el confinamiento con todos los protocolos, en Toronto hay un grupo de 40 personas , en Vancouver de 40 también, ellos armaron un grupo en WhastApp y son cerca de 190 colombianos queriendo regresar”.

Jose Miguel Velandia Barrera de 18 años, relató que solo duerme tres horas en la noche por su episodio de ansiedad.

“Emocionalmente me encuentro en un estado muy mal, puedo decir que en estado crítico, tengo episodios de insomnio. He dormido 3 horas en el día, no puedo dormir, hago parte del grupo de 150 colombianos parados en este país, le quiero pedir al presidente Iván Duque que nos deje regresar a nuestras casas”.

Son cerca de 200 colombianos jóvenes estudiantes y 10 de ellos son santandereanos que están en varios países atrapados queriendo regresar a su país

