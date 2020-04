Nuevo Israel en Cartagena protestó pacíficamente por ayudas humanitarias

Las manifestaciones por falta de ayudas humanitarias en Cartagena parecen no tener fin. Esta vez, los habitantes del sector Nuevo Israel del barrio Cerros de Albornoz, en la Localidad 3 Industrial y de la Bahía, protestaron pacíficamente en las calles para exigir entrega inmediata de mercados que logre mitigar el hambre durante la emergencia sanitaria del Coronavirus.

“La idea con esta marcha pacífica es exigirle al Distrito y al Gobierno Nacional que vea hacia estos sectores. Estamos abandonados, la gente está pasando necesidades porque no nos han traído ninguna clase de ayudas”, aseguró Salith Guardo Serrano, líder del sector.

La comunidad salió con ollas y calderos por todas las calles, con el propósito de llamar la atención del Distrito. “Tenemos necesidad de comida, no tenemos trabajo porque la mayoría vive del día a día. Si no se sale no se come, así de sencillo”, manifestó una de las habitantes de Nuevo Israel.

La Alcaldía de Cartagena señaló que a pesar de las diferentes protestas en varios sectores, ya se han entregado más de 31 mil ayudas humanitarias.

