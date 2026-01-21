6AM W6AM W

¿Fue irregular la entrega de tierras de un predio vinculado al paramilitarismo en Necoclí? Debate

12:48

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, y Santiago Trespalacios, abogado de la familia de alias ‘Pelusa’, debatieron en 6AM W acerca de las tierras vinculadas al paramilitarismo en Necoclí.

Escuche la entrevista completa aquí:

