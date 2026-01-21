¿Fue irregular la entrega de tierras de un predio vinculado al paramilitarismo en Necoclí? Debate
¿Fue irregular la entrega de tierras de un predio vinculado al paramilitarismo en Necoclí? Debate
12:48
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Imagen de referencia. Foto: Getty Images
Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, y Santiago Trespalacios, abogado de la familia de alias ‘Pelusa’, debatieron en 6AM W acerca de las tierras vinculadas al paramilitarismo en Necoclí.
Escuche la entrevista completa aquí:
¿Fue irregular la entrega de tierras de un predio vinculado al paramilitarismo en Necoclí? Debate
12:48
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles