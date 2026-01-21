Dinamarca reafirmó que no puede negociar con Trump sobre Groenlandia

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, rechazó este miércoles 21 de enero, que Dinamarca pueda negociar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el territorio autónomo de Groenlandia.

“Donald Trump quiere iniciar negociaciones inmediatas sobre Groenlandia, pero no puede ser”, dijo Rasmussen al término de una reunión del comité de Asuntos Exteriores del Parlamento danés y en respuesta al discurso minutos antes del presidente estadounidense en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

Rasmusen recordó que Dinamarca acordó con EE.UU. la semana pasada crear un grupo de trabajo para discutir las preocupaciones de seguridad estadounidenses, pero sin cruzar las líneas rojas danesas de respeto a la soberanía y la integridad territorial.

“No se puede negociar con personas, se puede negociar entre personas. Respetamos los acuerdos que hacemos”, afirmó.

El titular de Exteriores danés considera que visto de forma aislada es “positivo” que Trump haya dicho este miércoles en Davos que descarta usar la fuerza para anexionarse la isla ártica.

“Pero eso no hace que el problema desaparezca. Dice que Dinamarca no puede hacerse cargo de Groenlandia, así que el reto sigue ahí todavía”, afirmó.

El ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, resaltó por su parte que aunque Dinamarca tenga planes para reforzar la seguridad en Groenlandia y en el Ártico, se trata de una tarea colectiva.

“Es importante subrayar que la cuestión del Ártico es también una cuestión para la OTAN”, afirmó al término de la reunión del comité de Exteriores, en la que también participó.

Poulsen recordó que ya trató ese tema en su reunión del pasado lunes con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, y que espera que se siga trabajando en esa vía.