Agreden físicamente a enfermera, al estigmatizarla por Covid-19 en Boyacá

La estigmatización alrededor del coronavirus, por la que están pasando los trabajadores de la salud, ya está llegando a los golpes en Boyacá. Es el caso de una enfermera de Sogamoso, quien fue humillada y golpeada por uno de sus vecinos, según la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia ANEC seccional Boyacá.

María Esperanza Niño, presidenta de la asociación de enfermeras en el departamento, sostuvo: “después de insultarla, la escupió en la cara, y siguió agrediéndola verbalmente y degradándola como mujer. Ella llamó al administrador del edificio, quien impidió que pasara algo peor. Este hecho ella lo denunció ante la Fiscalía, la cual hasta el momento no se ha pronunciado e informo a su EPS y a su ARL. Ella asegura estar muy nerviosa, no poder conciliar el sueño por esta discriminación, y con la angustia de no querer regresar a su trabajo, por miedo a que esto vuelva a ocurrir con el mismo agresor, o con otro vecino”.

En Boyacá la discriminación no solo es contra los médicos y enfermeras. También lo es contra los extranjeros que por alguna razón tuvieron que quedarse en Colombia y que no son portadores del covid-19.

El rechazo e insultos también lo han tenido que soportar las personas contagiadas con coronavirus, razón por la cual las autoridades hacen un llamado a la solidaridad, pues ya incluso hay un pueblo estigmatizado, Togüí, el municipio con más contagios de Covid-19 en el departamento, que tiene 12 de los 32 casos positivos en la región, y el cual se está quedando sin abastecimiento, porque nadie quiere llegar al lugar, por miedo a contagiarse con el virus.