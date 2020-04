Autorizan pago de OPS correspondientes al año 2019 en el IDER de Cartagena

Luego de gestiones realizadas por la directora del Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER-, Viviana Londoño Moreno, el Alcalde Mayor de Cartagena, William Dau Chamat, ordenó la transferencia de recursos para atender el saneamiento fiscal del Instituto en lo que corresponde obligaciones contractuales que quedaron pendientes desde 2019.

Cabe recordar que la actual administración y la dirección del IDER, dicen haber heredado un déficit financiero de más de $ 11 mil millones, que incluyen 600 Ordenes de Prestación de Servicios (OPS) dejadas de pagar, con vigencias vencidas de hasta 3 y 7 meses. Tal situación generó una delicada crisis entre las familias afectadas, que se acentuó con la emergencia por la pandemia del Covid 19.

A pesar de los múltiples esfuerzos realizados por el IDER para atender los clamores de deportistas, entrenadores, técnicos, profesionales y personal de apoyo a la gestión en general, que demandaban el pago de sus obligaciones, no había sido posible encontrar salidas, por las prioridades que imponen la misma situación financiera del Distrito y la emergencia sanitaria.

No obstante, el mandatario local hizo una revisión del tema y luego de consultar con sus equipos jurídico y financiero, ordenó al Secretario de Hacienda, Dewin Pérez, la apropiación de recursos destinados exclusivamente al pago de las cuentas correspondientes a 2019.

“No podemos superar por completo el déficit financiero que nos dejó la pasada administración, y probablemente no podremos cubrir la totalidad de los pagos vencidos, pero haremos lo necesario para que a todos los ex contratistas por OPS se les cancele total o parcialmente lo que se les adeuda”, explicó el Alcalde William Dau Chamat.

