Cartagena se convierte en un museo al aire libre con el nuevo Plan Maestro de Murales

A través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), la Alcaldía Mayor de Cartagena culmina su novedoso Plan Maestro de Murales con cuatro proyectos que transformarán espacios públicos en lienzos de memoria, identidad y encuentro comunitario. Tras más de 3.500 m² intervenidos en las localidades 1, 2 y 3, la iniciativa cierra su ciclo anual con intervenciones en barrios, bibliotecas, el Parque Centenario y un festival de graffiti que consolida el arte urbano en Cartagena.

Los cuatro proyectos que sellan el año

‘Tronco e Traga X Cartagena’: seis murales de gran formato (40 metros cuadrados cada uno) que capturarán la esencia de la “cartageneidad” a través de procesos de cocreación con 150 personas de la comunidad. Los lugares seleccionados incluyen Getsemaní, Crespo (zona del Aeropuerto), El Pozón (Centro Cultural Las Pilanderas), Canapote, Blas de Lezo y cercanías de la Terminal de Transporte.

Al Choke Fest Vol. 2 ‘Fuego Karibe’: un festival de graffiti que reunirá a artistas locales y nacionales. El evento, que busca fortalecer la escena del arte urbano cartagenero, se realizará en espacios como la Maternidad de María Auxiliadora, el Colegio Olaya Herrera Gedeón y El Campestre.

Circuito Parque Centenario: un recorrido mural que resignificará este espacio histórico como lugar de lectura, arte y encuentro ciudadano. Las intervenciones se concentrarán en el Callejón Bancolombia, la Calle de la Sierpe y la Calle El Pedregal en Getsemaní.

Intervención en Bibliotecas: murales narrativos protagonizados por “Lula y Lino”, dos mellizos caribeños que incentivarán la lectura en las bibliotecas de La Boquilla, Fredonia, Las Pilanderas y el Centro Cultural El Socorro.

Desde su implementación, el Plan Maestro de Murales ha involucrado a más de 60 artistas y 300 participantes comunitarios, interviniendo más de 3.500 m’ de espacio público en las localidades 1, 2 y 3. “Este es un plan maestro que teje comunidad. Cada trazo cuenta una historia cartagenera y cada color invita a reconectarnos con nuestros espacios públicos desde el arte y la pertenencia”, afirmó Lucy Espinosa, directora del IPCC.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay destacó el impacto social de la iniciativa: “El arte urbano es una herramienta poderosa para la transformación social. Estos cuatro proyectos cierran con broche de oro un año en el que Cartagena ha demostrado que la cultura, cuando se hace con la gente, se convierte en motor de cambio y orgullo colectivo”.

El Plan Maestro de Murales del IPCC se enmarca en el Plan de Desarrollo ‘Cartagena, Ciudad de Derechos’ y ha logrado intervenir zonas de alta circulación, promoviendo la apropiación ciudadana y el paisajismo cultural. Con estos cuatro proyectos finales, se espera seguir impulsando la circulación de artistas locales, el fortalecimiento de la escena gráfica y la creación de entornos inspiradores para niños, jóvenes y adultos.