Cámara de Comercio lanza guía de ‘Clave Segura’ para blindar el registro mercantil

En el marco de la transformación digital de los servicios registrales, la Cámara de Comercio de Cartagena recuerda a empresarios y usuarios que la Clave Segura es el mecanismo de identificación que habilita el acceso a los trámites en línea del Sistema Integrado de Información (SII) de Confecámaras.

Este instrumento permite realizar gestiones registrales y transacciones electrónicas de manera segura y privada, protegiendo la información empresarial y garantizando que cada trámite sea efectuado únicamente por el titular autorizado.

En un entorno en el que cada vez más servicios se prestan de forma digital, la Clave Segura cumple un papel fundamental: validar la identidad del usuario, proteger los datos y asegurar la trazabilidad de los trámites, reduciendo riesgos asociados a suplantaciones o accesos no autorizados.

¿Por qué es importante contar con Clave Segura?

Más que una contraseña, la Clave Segura es una herramienta de seguridad digital que:

-Confirma la identidad de quien realiza el trámite.

-Protege la información legal y empresarial.

-Facilita la realización de trámites registrales en línea, sin desplazamientos.

-Mejora la experiencia del usuario y la eficiencia del servicio.

Contar con ella permite a empresarios y usuarios gestionar sus trámites con mayor autonomía, confianza y continuidad dentro del sistema registral.

Cómo obtener la Clave Segura en el SII de Confecámaras

El proceso se realiza en línea y puede variar ligeramente según la Cámara de Comercio:

-Ingrese al portal oficial del SII: https://sii.confecamaras.co/y seleccione la Cámara de Comercio correspondiente.

-Regístrese o acceda a los servicios en línea.

-Usuarios nuevos: opción “Registrarse”.

-Usuarios existentes: servicios registrales o trámites en línea.

-Complete la validación de identidad diligenciando sus datos personales.

-Reciba la clave temporal o código de verificación (OTP) enviado al correo electrónico o al celular registrado.

-Configure su contraseña definitiva cumpliendo las condiciones de seguridad establecidas.

En algunos casos, seleccione preguntas de seguridad para facilitar la recuperación del acceso.

¿Qué hacer si ya tiene Clave Segura y la olvidó?

El portal del SII dispone de opciones para recuperar o cambiar la Clave Segura, siguiendo nuevamente el proceso de validación de identidad, con el fin de garantizar el control del acceso.

Recomendación institucional

La Cámara de Comercio de Cartagena recomienda a empresarios y usuarios crear y mantener activa su Clave Segura, así como actualizar sus datos de contacto, especialmente correo electrónico y número de celular, ya que estos son los canales a través de los cuales el sistema envía los códigos y claves temporales.

La Clave Segura es la base para acceder de manera segura y confiable a los servicios registrales digitales.